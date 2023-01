Stop convenzione Aied "Attacco al diritto di scelta"

"Interrompere la convenzione significa di fatto non garantire il diritto alla legge 194 78". Così il movimento per i diritti ‘Non una di meno Marche’ è intervenuto dopo lo stop alla convenzione tra l’Aied e l’ospedale di Ascoli per la pratica dell’interruzione volontaria di gravidanza chirurgica. "E’ un gravissimo attacco al diritto di scelta di effettuare un’interruzione di gravidanza – dicono dal movimento – ed esprimiamo preoccupazione perché nel 2022 abbiamo avuto un’impennata di richieste di accompagnamento all’aborto dovuta alla difficoltà di accesso all’Ivg nelle strutture sanitarie delle province marchigiane. L’Aied, con cui abbiamo una stretta collaborazione, è l’unica associazione che permette di avere un aborto sicuro in tempi brevi e una garanzia di qualità". Il gruppo di attiviste aggiunge: "siamo basite per questa decisine e continueremo a lottare per garantire l’aborto, non permetteremo che le donne possano essere mandate in altre regioni per avere un diritto di scelta. La giunta regionale di destra – concludono – sta dando un’ulteriore mazzata a un diritto delle donne".

Questa del movimento ‘Non una di meno’ è solo una delle tante reazioni che la rottura della convenzione con l’Aied ha scatenato tra chi non ha visto di buon grado la decisione dell’ormai ex Area vasta 5. La direzione degli ospedali Piceni ha spiegato come i motivi che hanno portato alla sospensione del rapporto siano da ricercare nel fatto che "da alcuni anni all’ospedale di Ascoli hanno preso servizio alcuni ginecologi non obiettori, attualmente 4, disponibili a fare questo tipo di intervento. Da settembre – continua la direzione – anche il ‘Mazzoni’ è in grado di offrire il servizio di interruzione volontaria di gravidanza esattamente come quello di San Benedetto: interruzioni entro il 90° giorno chirurgiche e farmacologiche ed interruzioni oltre il 90° giorno. Non si comprende la reazione avverso una decisione che garantisce un servizio attraverso la struttura pubblica in maniera gratuita per le pazienti e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell’azienda, che negli ultimi anni ha pagato per l’attività di professionisti esterni fino a 90.000 euro annui. Inoltre, mentre la paziente che si rivolge al consultorio inizia un percorso del tutto gratuito, chi si rivolge all’Aied inizia un iter con alcuni costi a proprio carico, per una serie di prestazioni senza le quali l’Aied stessa non emette il certificato indispensabile per poter fare l’intervento".

Lorenza Cappelli