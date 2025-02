Stop metalmeccanici. Confermato lo sciopero, sit in a Campolungo:: "Basta salari da fame"

I metalmeccanici della provincia di Ascoli, stamani, incroceranno le braccia. Lo sciopero indetto da Cgil Cisl e Uil ha lo scopo di porre in essere un’azione di protesta per il manato rinnovo del contratto di lavoro nazionale. Alessandro Pompei segretario Fiom Cgil di Ascoli ci ha detto: "Il Piceno sta vivendo un preoccupante processo di deindustrializzazione. Non è un caso quello che sta avvenendo a comunanza. L’arrivo di nuove attività produttive sul nostro territorio è vicino allo zero. È necessario da parte delle istituzioni una presa di coscienza e la volontà di porre in essere un’adeguata politica industriale che contempli anche un adeguato supporto alle imprese. Ad esempio la Zes facilita gli insediamenti aldilà del Tronto. Abbiamo bisogno di una svolta. In Abruzzo e in provincia di Ascoli esiste il distretto del carbonio più importante d’Italia. Eppure una parte delle aziende possono disporre delle provvidenze In una parte c’è la Zes in un altro non c’è alcun sostegno. Si deve cambiare la mentalità imprenditoriale. Potrebbe essere il più importante distretto del carbonio a livello nazionale e dimostrando l’importanza del settore della metalmeccanica per il nostro territorio. Non possiamo vivere di turismo e di agricoltura. Siamo molto preoccupati per la situazione della metalmeccanica".

Samuele Puglia Fim Cisl Marche ha aggiunto: "La crisi della Beko è la più importante per il Piceno. Ma ci sono anche molte altre aziende in difficoltà e lo dimostrano le tantissime richieste di applicazione della cassa integrazione". Raffaele Bartomioli della Uilm Uil ha poi detto: "Noi crediamo che il rinnovo del contratto nazionale sia un’opportunità di rilancio del comparto. Confindustria continua a non sedersi al tavolo e questo complica il percorso di arrivare ad una definizione del nuovo contratto. Nel nostro territorio dobbiamo fare i conti con un reddito pro capite particolarmente basso in un contesto dove l’Italia è agli ultimi posti in Europa. La nostra richiesta sul salario è sicuramente fondata. Speriamo che presto possa ripartire la trattativa con Federmeccanica".

I sindacati, stando alla situazione soprattutto salariale ma anche di impiego del Piceno, credono in una grande adesione nella kermesse di domani: "Ci aspettiamo una grande adesione da parte dei lavoratori". In merito al prossimo incontro al Ministero per la vertenza Beko poi, in programma il prossimo lunedì, le richieste sono diverse da parte delle sigle: "Noi chiediamo investimenti e la possibilità di realizzare prodotti di qualità. Un ricambio generazionale considerando l’età media di 55 anni. La prima cosa che chiederemo sarà quello di trasformare il contratto dei lavoratori interinali in lavoratori effettivi della Beko". La difficilissima situazione congiunturale è dimostrata anche dai numeri. Secondo le rilevazioni degli stessi rappresentanti sindacali la richiesta di applicazione della cassa integrazione, per quanto riguarda l’industria, rispetto al 2023, ha fatto registrare un trende di crescita pari a +65,7%. In tale contesto le richieste che hanno interessato la sola industria metalmeccnica sono state pari a con 22,5 milioni. Il trend continua a salire considerando richieste pervenute in questi primi giorni del 2025.

Vittorio Bellagamba