Stop Rdc, gli aiuti del Comune

Il 31 luglio è scaduta l’ultima mensilità del beneficio per alcuni dei percettori del reddito di cittadinanza. Una situazione che, in tutto il Paese, ha spinto molti beneficiari del sostegno a rivolgersi ai servizi sociali del Comune di riferimento e ai relativi Ambiti Territoriali Sociali. Il Comune di Ascoli si è tempestivamente attivato per fornire supporto a tutti i cittadini che ne hanno bisogno: "Siamo sempre in prima linea per aiutare e sostenere chi ha bisogno di una mano" ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. "In questi anni abbiamo implementato e potenziato la macchina amministrativa, anche attraverso l’assunzione di nuovi assistenti sociali che ci permettono di rispondere costantemente e tempestivamente alle esigenze e necessità evidenziate dai nostri cittadini". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni: "Grazie al lavoro che stiamo portando da diverso tempo, riusciamo a intervenire in maniera celere a sostegno della comunità ascolana". L’Ambito Territoriale Sociale XXII ha organizzato un servizio dedicato a tutti i residenti dei comuni dell’ATS XXII che hanno perso il beneficio del reddito di cittadinanza o lo perderanno per realizzare un percorso di informazione e supporto. Basterà mettersi in contatto e prendere un appuntamento con l’ufficio Reddito di Cittadinanza dell’ATS XXII al numero 0736298515 o 0736298601.