"Stop Superbonus, ci rimettono i terremotati"

Il brusco stop del Governo sul Superbonus avrà ricadute pesanti sul Piceno e in particolare sulle zone terremotate. L’allarme lo lancia Massimo Ubaldi, presidente provinciale dell’Associazione nazionale costruttori edili e vice presidente regionale. "E’ un problema colossale per il nostro territorio. Come sempre, purtroppo, non hanno considerato le ricadute nelle zone terremotate. Non hanno tenuto conto – spiega Ubaldi – degli accolli derivanti dalle operazioni sisma che venivano pagati con il 110. Per cui urge un passo indietro velocissimo; in queste condizioni non si firmeranno contratti per il sisma da qui fino a che non correggeranno la normativa". Nel mirino di Ubaldi deputati e senatori piceni. "Quello che mi meraviglia è che al governo in questo momento c’è anche qualcuno delle nostre zone. Possibile si siano dimenticati che qui c’è un cratere sismico? Il sottosegretario al Mef Lucia Albano non ricorda che qui c’è una ricostruzione in atto? Nello studiare questa normativa assurda non l’hanno fatta questa considerazione? Credo sia grave non aver tenuto conto che la norma non escludeva le zone terremotate" afferma senza mezzi termini il vice presidente dell’Ance Marche.

"Qui le cose sono due: o aumentano i contributi o vengono qua e a voce dicono alla gente terremotata che i soldi per finire le case non glieli danno, così la finiamo di prenderci in giro con la storia del terremoto. E’ l’unico sisma, il nostro, che non ha tutti i soldi per ricostruire, ma per gli accolli in mano ai proprietari che rimanevano si sono inventati la formula del 110%: peccato però che ogni tanto se la dimenticano, una volta non riescono a farla applicare, una volta non c’è nessuno che compra i crediti anche dal punto di vista istituzionale. Ora il paletto è non aver presentato il progetto: ma come facevano i proprietari se non avevano ancora un titolo edilizio? Che gli dicono agli abitanti di Arquata che cominciano a fare progetti per ricostruire le proprie abitazioni buttate giù dal terremoto del 2016? Chi va a dirglielo che gli accolli se li devono pagare da soli? Senza la possibilità dello sconto in fattura – aggiunge Ubaldi – nessuno farà più niente; al 90% o al 70% chi può farlo senza lo sconto in fattura? Solo chi ha una capacità di reddito alta abbastanza e conseguentemente può scalarlo. Di fatto diventa un vantaggio solo per i super ricchi e tutti gli altri fuori". Quindi l’appello a Castelli. "Speriamo che il commissario alla ricostruzione faccia mettere riparo a questa cosa. Ma deve farlo nel giro di pochi giorni. Altrimenti, se aspettiamo i tempi del decreto, avremo 60 giorni di fermo sui nuovi contratti per i lavori del dopo terremoto, una follia assoluta" conclude Ubaldi.

Peppe Ercoli