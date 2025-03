Storia e prospettive distopiche. Il grande valore di essere liberi

ll racconto distopico parte dall’analisi dell’attualità e ne presenta una versione degenerata. I brani letti in classe ci mostrano un futuro in cui la società è controllata dall’intelligenza artificiale attraverso dispositivi elettronici e assistenti vocali. Presentano scenari in cui le persone sono sorvegliate in ogni momento della loro vita e persino il pensiero viene manipolato da un’AI che sa tutto di tutti e considera un problema "il divergente". Tali racconti ci mostrano quindi un uomo costretto e violentato, ma se riflettiamo è stato così anche in passato: i totalitarismi hanno condizionato gli individui e li hanno privati della loro libertà. Noi oggi viviamo in un paese libero, ma la libertà va protetta ogni giorno, la storia ci ha mostrato cosa succede quando viene tolta, la letteratura e i film ci avvertono su come potrebbe essere il futuro se non siamo attenti. Anche nelle nostre società ormai la tecnologia è impiegata per condizionare le scelte di ciascuno: usiamo la tecnologia per trovare la risposta a ogni dubbio o interesse, ma spesso è proprio l’AI a guidare le nostre scelte. Fortunatamente noi possiamo considerarci liberi, ma è fondamentale continuare a garantire questa libertà per evitare che il passato ritorni e il distopico diventi reale. Ma come fare? Dobbiamo partire dal considerare e valutare ciò che è strettamente umano e che ci distingue dall’AI. Nelle società distopiche, chi sente e pensa diversamente viene considerato un problema, ma ogni essere umano è unico e diverso dagli altri e pensa, si emoziona, ricorda, agisce: questa è la sua vera identità.

Essere liberi significa poter provare emozioni senza paura, poter essere se stessi senza rischiare di essere esclusi o giudicati. Significa difendere il diritto di ciascuno ad essere diverso, ad esprimere le proprie idee, a poter dire di no. La libertà e i nostri diritti vanno protetti ogni giorno e noi possiamo difenderli rispettando l’idea degli altri anche quando non la condividiamo. La cultura è la chiave per non ripetere gli stessi errori del passato; leggere, informarci e studiare sono atti che ci manterranno liberi, se non li esercitiamo rischiamo di cadere negli stessi errori di tanti popoli del passato. Fin da piccoli ci viene concessa l’istruzione e grazie ad essa, si può dire che avremo gli strumenti per vivere nel mondo attuale e in quello futuro, essa può essere lo strumento per proteggerci e garantirci la libertà: la nostra arma contro la distopia.

La pagina è curata dagli studenti dell’Isc Spinetoli-Acquaviva-Monsampolo. L’articolo di apertura è a firma di Giorgia Torresi e Marwa Maouhoub (3A); le storia di migranti sono opera di Angelini Sara, Argoubi Melek, Calcagni Giacomo, Ciabattoni Raoul e Starace Leonardo (3B). Il pezzo sulla Locandiera è di Cristian Bollacchino, Andrea Tanzi, Diego Magliotti e Giulio Nepi (3B). Gli studenti sono stati coadiuvati dalle professoresse Paola Panarese e Giorgia De Angelis.