Storico bronzo per Sansoni e Sermarini

Due medaglie. Questo il bottino ottenuto dai tre sestieri ascolani impegnati nella Tenzone Aurea, il campionato nazionale di Serie A1 per sbandieratori e musici che si è svolto, nel weekend, a Formigine, in provincia di Modena. Dopo la medaglia d’oro conquistata sabato sera dai musici di Porta Solestà, che si sono laureati campioni d’Italia nella specialità per l’undicesimo (si, avete letto bene, undicesimo) anno consecutivo, domenica sera è arrivato il bronzo per la coppia di Porta Maggiore. Luca Sansoni e Stefano Sermarini sono saliti sul terzo gradino del podio, portando a casa una medaglia storica per il sestiere neroverde. Nella stessa finale, poi, ottavo posto per l’altra coppia di Porta Maggiore, quella composta da Cocci e Rigutini, mentre Alexa a Spinelli di Porta Romana si sono piazzati settimi. Nella piccola squadra, domenica sera, quinto posto per Porta Romana e sesto per Porta Solestà. Per il sestiere di Porta Maggiore, poi, è arrivato un altro premio: quello relativo alla classifica coreografica. Per quanto riguarda la combinata, ovvero la classifica assoluta stilata in base ai risultati delle specialità di sabato e quelle di domenica, il migliore tra gli ascolani è stato il sestiere di Porta Maggiore, che si è classificato quinto. Settimi, invece, i ragazzi di Porta Romana e ottava Porta Solestà. A vincere il titolo di campioni d’Italia sono stati gli sbandieratori di Borgo San Luca. Per i sestieri ascolani, comunque, un’ottima avventura. Il sestiere di Porta Solestà si era laureato campione d’Italia in due occasioni, nel 2005 a Oria e nel 2013 ad Ascoli nelle gare ‘casalinghe’. Porta Romana, invece, ha vinto il titolo nazionale assoluto nel 2014, quando la Tenzone Aurea si svolse a Lecce.

m.p.