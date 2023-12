Storie di donne e di vino: evento al polo culturale contro abusi e pregiudizi

Violenza di genere e vino: ’Rosso Vitae: Storie di donne e di vino’ è il nome dell’evento che si è svolto 25 novembre al Polo culturale Sant’Agostino. La delegazione AIS di Ascoli Piceno, AIS Marche e Le Donne del Vino, affiancati dall’associazione Articolate e dal collettivo Frida Art Academy hanno dato vita ad un pomeriggio di sensibilizzazione verso la violenza di genere. Ad aprire la manifestazione Articolate, con una rappresentazione di teatro danza seguito dalla sommelier Valentina Pampano con le storie delle produttrici intervenute: Angela Velenosi, Marilena Cocci Grifoni e Barbara Mariani. Il ricavato è stato devoluto al centro antiviolenza ’Donna con te’, della cooperativa On the Road di San Benedetto e sarà utilizzato per progetti volti a promuovere l’empowerment femminile e a superare la violenza di genere.