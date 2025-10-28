’Storie di inclusione lavorativa’: "Patto tra aziende, privati e coop"

Grande partecipazione al convegno ‘For all: Si può fare, storie di inclusione lavorativa’, tenutosi nella sala Kursaal di Grottammare. Un appuntamento importante per promuovere la piena partecipazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Il sindaco Alessandro Rocchi ha aperto i lavori, lanciando un chiaro appello: "L’inclusione lavorativa è un investimento strategico. Ecco perché Grottammare punta sulla collaborazione delle aziende per farsi carico di questa problematica sociale. Dobbiamo superare la mentalità assistenzialista. A conclusione di questo primo incontro, possiamo dire che Grottammare si pone capofila di un tavolo di lavoro che affronti questi temi a stretto contatto con le aziende, privati e cooperative locali".

L’assessore all’Inclusione Sociale, Monica Pomili, ha ribadito che il progetto promuove una visione in cui ogni persona, con le proprie caratteristiche e talenti, possa contribuire attivamente alla comunità. Non parliamo solo di diritti, ma di opportunità, partecipazione e sviluppo di tutto il territorio. L’evento ha visto la partecipazione dei consulenti Stefano Bellucci, Antonio Di Stasi e della disability manager Maura Sommaruga. Durante l’incontro sono state narrate toccanti storie di inclusione, raccontate da aziende locali virtuose come: Locanda Centimetro Zero, Scelgo Spa, Spazio Conad Grottammare, Terre di Raffaello, Papillon. I lavori sono stati chiusi dal consigliere delegato alla disabilità, Marco Tamburro. "Dobbiamo investire meno fondi sull’assistenza e più sullo sviluppo lavorativo – ha affermato Tamburro – L’auspicio è che si possa superare la Legge 68/99, seguendo l’orientamento della Carta di Solfagnano, elaborata e firmata anche dall’Italia al G7 su inclusione e disabilità. Continueremo a dialogare con le associazioni di categoria e le aziende, chiedendo più partecipazione".

Marcello Iezzi