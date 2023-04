Straccia: "I lavori hanno spaccato la città e stravolto il lungomare"

Ai pro, che abbiamo riportato sul nuovo lungomare di Grottammare, fa eco i contro a firma di Gian Filippo Straccia del comitato cittadino ’Restyling Grottammare’. "Se a sud ci si poteva ‘sbizzarrire’ al centro esisteva un’isola pedonale con caratteristiche ben definite che necessitava solo di un adeguamento – scrive Straccia – Rispettoso di ciò che ci è stato tramandato e che hanno fatto definire Grottammare la Perla dell’Adriatico. I lavori eseguiti hanno spaccato la città e stravolto il Lungomare. Le nostre proposte di modifica progettuale esulavano da una mera diatriba elettorale. Il ‘salotto buono’ di Grottammare ora vede una serie di muri e muretti di cemento che modificano la uniformità delle aiuole riducendone le loro dimensioni, le pinete hanno subito un intervento che non può essere considerato migliorativo, davanti ai campi da tennis è stato attuato un intervento sul quale la prossima amministrazione dovrà re-intervenire con modifiche come nello slargo all’intersezione di via Garibaldi con via Della Repubblica. Se i parcheggi si dovevano perdere, tanto valeva realizzare una pista ciclabile più sicura in continuità con quella esistente. Molte persone hanno tenuto a ribadirci che avevamo ragione. Infine, stendendo un velo pietoso sulle panchine, l’opera di Fazzini che in questi giorni ha il compito di catturare lo sguardo e le attenzioni, fra alcuni mesi non ci sarà più ed il nuovo lungomare, immaginiamo, che perderà l’abito della festa".