"Strada Brancadoro è ad uso pubblico"

Il colpo di scena arriva sotto forma di una delibera vecchia di 21 anni. Era il 2004 quando la giunta, all’epoca guidata da Domenico Martinelli, approvava il piano urbano del traffico firmato dal professor Stefano Canestrari composta di alcuni elaborati tra i quali quello relativo alle "strade vicinali di uso pubblico". E tra questi sentieri c’era quello che collega la statale 16 all’area dello stadio Riviera delle Palme, il famigerato sentiero che si trova al centro della discordia e del prossimo Consiglio comunale aperto, che si svolgerà dopodomani. La soluzione era proprio lì, tra gli atti amministrativi prodotti dal Comune di San Benedetto del Tronto. L’altro colpo di scena è così conseguente al primo. Dopo la "riesumazione" del documento è arrivata la decisione di sospendere, in autotutela, la famosa Scia concessa alla proprietà dell’area, alla quale fa capo Luigi Rapullino, con una pec che porta la data di ieri e la firma del dirigente del settore Gestione del Territorio Giorgio GIantomassi. Ora, alla luce di questa "vecchia" novità, il Comune potrà pretendere l’apertura h24 e 7 giorni su 7 di quella strada. La questione è in fase di stallo da mesi, a causa della SCIA concessa al privato che ha acquisito l’area e che, nella seconda metà del 2024, ha completamente recintato tutta la zona, chiudendo anche l’accesso a quella strada. Una vicenda che ha scatenato forti veri e propri terremoti politici e non solo e finita fino dentro agli uffici della Procura della Repubblica alla quale si è rivolta la consigliera Luciana Barlocci che da mesi chiede chiarezza sulla vicenda. Vicenda che ha anche portato e alla richiesta di un Consiglio comunale aperto, convocato per sabato. L’assemblea si concentrerà su due temi principali: la riapertura del sentiero tra la statale e lo stadio e il progetto per l’area Ballarin. Il documento riemerso nelle ultime ore negli uffici comunali potrebbe rappresentare la soluzione definitiva al problema. Essendo un atto ufficiale del Comune, certifica infatti che quella strada ha sempre avuto uso pubblico. Se questa interpretazione fosse confermata, la SCIA concessa a Rapullino perderebbe definitivamente efficacia, e il Comune potrebbe agire per revocare l’atto, imponendo così la riapertura immediata del passaggio. Resta ora da capire se l’amministrazione comunale procederà con questa strada o se il privato farà ricorso per difendere la recinzione già installata.

Emidio Lattanzi