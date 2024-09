Strada comunale Colle Cese, lavori finiti e riapertura in arrivo

Castel di Lama, conclusi i lavori per la strada comunale di contrada Colle Cese, adesso si aspetta il collaudo per riaprirla al traffico. Il Comune grazie all’impegno del vice sindaco Marco Mattoni e dell’architetto Giovanna Ficcadenti è riuscito ad intercettare fondi gestiti da Anas per risistemare la strada che era in condizioni pessime, tanto che era stata interdetta al traffico. La strada è stato oggetto di un grave processo di erosione, già dal 2010 evidenziava chiari problemi di cedimento, parte della carreggiata infatti era sprofondata a valle e percorrerla risultava molto pericoloso, i problemi con il passare degli anni si erano acutizzati ed avevano determinato la chiusura non solo al traffico veicolare, ma addirittura anche al passaggio dei pedoni. Una situazione che aveva creato non pochi problemi agli abitanti delle case vicine.