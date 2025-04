Strada comunale Santo Stefano, conclusi i lavori di riasfaltatura

Il comune di Ripatransone ha la più estesa rete stradale di tutta la provincia di Ascoli, con 233 Km di strade bianche, più quelle asfaltate. Si può ben comprendere le difficoltà dell’Amministrazione che deve mantenere in ordine e in sicurezza un patrimonio viario di tale entità, con le risorse di una città con poco più di 4 mila abitanti distribuiti su una superficie di 74 kmq collinari. Si va avanti con un progetto dietro l’altro, con un finanziamento dietro l’altro ed un tratto di strada riparato ogni volta che arrivano risorse.

L’ultimo lavoro, concluso nei giorni scorsi, è il rifacimento di un lungo tratto della strada comunale Santo Stefano che collega la provinciale Valtesino al centro abitato. E’ stato eseguito il nuovo manto d’asfalto per circa un chilometro grazie a un finanziamento di 191.289,90 euro della Regione Marche per progetti comunali e provinciali di miglioramento della rete stradale.

"È sempre attiva da parte della nostra Amministrazione la ricerca di finanziamenti per la sistemazione della rete viaria comunale – afferma il sindaco Alessandro Lucciarini - Tutto questo è possibile grazie ad una conoscenza del territorio, al monitoraggio continuo della rete viaria e a progetti che abbiamo sempre pronti e a disposizione per i fondi che i vari enti mettono a disposizione. Ringrazio il vice sindaco Roberto Pasquali, delegato alla viabilità che ha seguito l’iter e i lavori unitamente al consigliere Alessandro Ricci che ha la delega ai lavori pubblici".

Vale la pena ricordare che, per il piano complessivo di rifacimento di dieci strade della rete viaria, il comune di Ripatransone ha ottenuto nel 2023 un importo complessivo di 996 mila euro interamente finanziato su decreto del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza di aree interessate da dissesto idrogeologico. La viabilità per Ripatransone ha sempre rappresentato una forte criticità che richiede costante impegno dell’amministrazioni comunale.

Marcello Iezzi