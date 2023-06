Strada crollata a Colle Cese, iniziati i lavori di ripristino

E’ iniziata la ricostruzione della strada, in parte crollata, a Colle Cese, nella parte periferica di Castel di Lama. L’Anas ha iniziato i lavori di ripristino della viabilità interrotta molti anni fa, quando la strada collassò sotto la furia degli eventi atmosferici e per questo fu chiusa, non solo al traffico veicolare, ma anche ai pedoni. Una ricostruzione attesa da tempo e a dir poco travagliata. Per fortuna durante la prima amministrazione Bochicchio, anche grazie all’intervento dell’assessore ai lavori pubblici Marco Mattoni è stato intercettato un finanziamento Anas di circa due milioni di euro, che ha permesso di ricostruire il tratto che ha subito il grave dissesto idrogeologico. Si tratta di circa 500 metri, che a seguito delle piogge era sprofondato a valle. Nei giorni scorsi il sindaco Bochicchio insieme a tecnici e amministratori ha effettuato un sopralluogo. "Per la fine dell’estate la strada dovrebbe essere riaperta e quindi si potrà raggiungere la chiesa di Chiarini anche passando per il Vernacolo. Sui tratti sprofondati sono stati fatti importanti interventi di consolidamento, nei tratti meno compromessi sono stati realizzati i pali. Abbiamo predisposto anche un impianto di illuminazione pubblica. A seguito delle piogge i lavori sono stati rallentati, ma nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di vedere con i nostri occhi che tutto sta procedendo al meglio". L’emergenza era scattata in seguito a gravi cedimenti che si erano verificati all’indomani di forti piogge, anche a seguito di un territorio argilloso e ricco di calanchi. Alcune case, a seguito della chiusura della strada, vivevano uno stato quasi di isolamento. L’agognata ricostruzione della strada sprofondata finalmente è partita e l’auspicio è che seguendo la tabella di marcia prima della fine dell’estate possa essere restituita ai cittadini.

Maria Grazia Lappa