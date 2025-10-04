"Strada stretta e dissestata. Ma ci corrono"

Residenti e automobilisti mettono sotto accusa la strada di contrada San Francesco a Castel di Lama. Il tracciato, che si snoda dalla provinciale Mezzina e risale la collina e corre parallelamente fino a ricongiungersi con la provinciale per Appignano del Tronto è in condizioni pessime, manca la sicurezza. La strada per metà del comune di Castel di Lama e l’altra metà di Appignano del Tronto è infatti in condizioni piuttosto precarie. "Si tratta di una strada troppo stretta e dissestata – accusano i residenti –, completamente abbandonata al suo destino, che richiede moderazione di velocità e maggiore attenzioni. Le auto che transitano sfrecciano, non c’è un cartello stradale che limiti la velocità e nei giorni scorsi si è sfiorato l’investimento di un pedone".

I cittadini segnalano il problema al comune di Castel di Lama e Appignano del Tronto e auspicano che le amministrazioni effettuino sulla strada degli interventi di manutenzione necessari, ma soprattutto che installino dei limiti di velocità e mandino pattuglie a controllare il traffico. "Le macchine sfrecciano troppo veloci sia di giorno che di notte – racconta un’abitante della zona –. L’altro giorno, mentre un uomo passeggiava per poco non è stato investito, si è dovuto spostare verso la scarpata per evitare l’impatto. Tutto questo è inaccettabile. È una situazione davvero sgradevole e pericolosa, invitiamo i Comuni ad installare cartelli di limiti di velocità e soprattutto a fare dei controlli per scoraggiare questi piloti di Formula Uno nostrani".

m.g.l.