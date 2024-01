Strada tra Cabbiano e Tose. Così ci rimette la campagna

Il Comune di Castel di Lama presenta un progetto alla Regione e cerca di intercettare dei fondi per la realizzazione di una strada che collega il borgo più antico di Castel di Lama, quello di Cabbiano, a quello di Tose. Il progetto interesserebbe la parte alta di Castel di Lama, si tratterebbe di una nuova strada, che da Cabbiano si inoltrerebbe per la campagna, sulla linea di quello che attualmente è una strada sterrata, passando per le sorgenti di Fontané, un luogo ricco di acqua e di storia, per poi arrivare a Tose. Una domanda sorge spontanea: la nuova strada come intende aggirare il problema della sorgente di Fontané, ma soprattutto: perché un ulteriore punto naturalistico deve essere snaturato? Tutto questo alla luce del fatto che la campagna di Castel di Lama è sempre più esigua e per lo più distrutta. Ma la domanda più importante è: perché il Comune si affanna per realizzare nuove strade nel nulla, mentre in altre strade come quella di Cabbiano non si spende in termini di sicurezza? Una strada quella di Cabbiano sempre più trafficata, dove si fa fatica ad apporre un segnale per la riduzione della velocità, che i cittadini chiedono da tempo. Si fatica a mantenerla pulita, visto che non ci sono interventi da ben due anni.

I cittadini di Cabbiano e Valentino da tempo chiedono agli amministratori che si trovi una soluzione, sull’attuale strada, che è nata come una via, ma negli ultimi anni è stata effettuata una profonda trasformazione, su di essa è stato riversato tutto il traffico, è stata trasformata in una strada di collegamento dalla strada provinciale Mezzina alla parte alta di Castel di Lama. Sulla via è stato scaricato anche il traffico della provinciale di Tose. La strada non ha le minime condizioni di sicurezza, in quanto si snoda a ridosso delle case, è stretta e con una pendenza pericolosa. La strada divide il paese, i portoni, le case dai giardini, è il luogo dove i bambini giocano, visto che Cabbiano è l’unica frazione di Castel di Lama a non avere un’area verde. Spesso lungo la strada i residenti si soffermano e si siedono e l’aumento del traffico rende tutto sempre più pericoloso. Al momento molti animali sono stati investiti ed uccisi, questo perché le auto sfrecciano. A partire dal bivio della Mezzina, dove le vetture provenienti da Offida, prendono la rincorsa per cercare di salire fino a Cabbiano come proiettili e poi tra le case non si accenna minimamente a frenare. I cittadini chiedono che il Comune piuttosto che realizzare l’ennesima inutile opera si interessi a trovare una soluzione per collegare la parte alta del paese (la vera Castel di Lama) alla rotatoria lungo la Mezzina, magari ripercorrendo via Sette Cani, un modo utile per liberare Cabbiano dal traffico e per utilizzare la rotatoria, costata alle tasche dei cittadini oltre 400mila euro e che attualmente serve solo da intralcio al traffico. Sarebbe ora che si faccia un piano serio della viabilità comunale e non interventi inutili ed estemporanei. Maria Grazia Lappa