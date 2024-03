Strade, asfalti da rifare a Spinetoli

"Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria previsti nel piano asfalti". Lo ha annunciato il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani. Si tratta di interventi che interesseranno i tratti della rete viaria comunale, che necessitano in via prioritaria e con urgenza di manutenzione, per prevenire significative situazioni di pericolo. Luciani su Facebook ha annunciato "Verranno effettuati interventi puntuali, sulle strade comunali di Spinetoli maggiormente dissestate, al momento stiamo intervenendo su quella di via Piediprato e di via Leonardo da Vinci". Da tempo i cittadini pongono l’accento sulle condizioni delle strade, non solo comunali, ma anche sulla provinciale, che va da Pagliare a Spinetoli. I residenti chiedono interventi urgenti come una nuova asfaltatura, sottolineando che le auto sfrecciano lungo la strada come missili.