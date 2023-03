Strade chiuse e acqua in garage e scantinati Problemi nelle scuole

La pioggia caduta abbondante per tutta la notte di martedì e la prima parte della giornata di ieri, ha causato diversi disagi sulle strade, negli edifici scolastici e in abitazioni private della Riviera. Una ventina sono stati gli interventi eseguiti dalle due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. Procediamo per ordine. Nelle prime ore di ieri la polizia municipale ha chiuso al transito via Marin Faliero, all’incrocio con viale Marinai d’Italia del tratto nord di via Colombo e a Porto d’Ascoli la rotonda Salvo D’Acquisto. Diverse strade sono rimaste allagate anche nella zona Agraria di Porto d’Ascoli con l’acqua penetrata negli scantinati e nei garage di via Valtesino e vie limitrofe. A seguito delle copiose precipitazioni, i tecnici comunali sono intervenuti in diversi plessi scolastici, dove si segnalavano disagi provocati da infiltrazioni nelle coperture. Le situazioni più problematiche hanno riguardato la scuola primaria Alfortville, dove sono state interdette all’uso alcune aule e la palestra. Infiltrazioni anche nella palestra della scuola ’Piacentini’ a San Benedetto, anch’essa chiusa temporaneamente all’uso dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco.

Il Comune fa sapere che sono già stati programmati interventi manutentivi che potranno però essere eseguiti solo dopo un adeguato periodo di bel tempo. Le altre scuole oggetto di sopralluogo sono state la ’Miscia’ e la ’Spalvieri’ dove sono stati inibiti alcuni tratti di percorsi comuni. "Mi sono recato personalmente alla Piacentini per constatare la situazione – dichiara il sindaco Antonio Spazzafumo – ci sono evidenti problemi alla copertura fatta di lucernari che non tengono più, mentre la palestra abbisogna di interventi alle pareti in calcestruzzo. In questa fase mi sono accertato, e i tecnici mi hanno dato conferma in tal senso, che non è in discussione la sicurezza di coloro che frequentano le scuole. Gli interventi manutentivi saranno realizzati non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. Bisogna però ragionare su lavori di ben altra corposità che richiedono interventi strutturali dopo anni, dal 2017 in poi, in cui per le scuole sono stati stanziati fondi assolutamente insufficienti. Già con il bilancio 2023 abbiamo invertito questa tendenza incrementando di più del doppio lo stanziamento consolidato nel precedente quinquennio, ci impegniamo a fare di più se dovesse essere necessario".

Appena cessato l’allarme pioggia sono entrati in azione gli operai della Multiservizi per cercare di limitare i disagi agli automobilisti dovuti alla miriade di buche che si sono aperte su decine strade cittadine. Le situazioni più critiche nel sottopasso di via Mare, la statale Adriatica dal McDonald a Brancadoro, sul viale dello Sport, sul lungomare da Las Vegas all’ex Camping, ma anche dietro il faro zona cantieri navali. Con la pioggia sono caduti anche diversi alberi. In via dei Pini a Grottammare, un pino è piombato a terra abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica.

