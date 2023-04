Strade comunali, e lavori fermi al palo Scatta la protesta

Il gruppo di opposizione di Appignano ‘La Lanterna’ guidato da Giuseppe Falciani esprime forte preoccupazione per l’andamento dei lavori riguardanti gli appalti per le strade comunali 3, 10 e 14. Si tratta di strade di campagna che si snodano nel territorio di Appignano sulle quale oltre al manto stradale sono stati effettuate anche lavori per la regimentazione delle acque. Un attacco durissimo da parte dell’opposizione, che sottolinea che i lavori non sono stati svolti a regola d’arte e chiama in causa il sindaco Sara Moreschini e il delegato Filippo Fabi Cannella. "Ci chiediamo – dichiara Falciani – dov’era il sindaco Moreschini e Fabi Cannella durante l’esecuzione dei lavori, visto i risultati? Gli appalti sono costati ai cittadini ben 26mila euro, 166mila e 80mila, tra l’altro tutti in contestazione. Danni seri per il Comune, ci chiediamo chi li pagherà?".