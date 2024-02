Strade da sistemare a Carassai. Patto con la Provincia: si parte

E’ stato un incontro ritenuto molto proficuo quello avvenuto a Carassai fra il presidente della provincia Sergio Loggi, la funzionaria del servizio viabilità provinciale, ingegner Giuseppina Curti e il sindaco Gianfilippo Michetti. Tema all’ordine del giorno la viabilità provinciale con le criticità presenti nel comune di Carassai, ma che interessano tutto il territorio dell’immediato entroterra, dalla strada provinciale 135 Valmenocchia Ovest, chiusa a causa dei danni riscontrati sul ponte in corrispondenza del torrente Menocchia e già finanziata con 532.620 euro nell’ambito del 7° Stralcio Anas per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016, per la quale la Provincia di Ascoli sta attivando l’intervento di recupero. L’altra arteria che presenta numerose criticità, non solamente nel territorio carassanese, e la strada provinciale 58 Montevarmine che sarà attenzionata prioritariamente, come sollecitato dal sindaco Michetti, al fine di ripristinare la completa viabilità del traffico locale e del trasporto pubblico locale, rimuovendo la limitazione di carico e ripristinando il doppio senso di marcia nel restringimento al km 19+300. Intervento importante anche per consentire il traffico ai mezzi delle imprese che nei prossimi mesi saranno impegnate negli interventi di recupero post-sisma del cimitero rurale e del Castello di Rocca Montevarmine.

I sopralluoghi, effettuati insieme al personale della provincia e dell’ufficio tecnico comunale, hanno confermato la necessità di intervenire nella manutenzione straordinaria con la bitumazione di diversi tratti delle strade provinciali che avverrà nei prossimi mesi grazie ai fondi Pnrr che la Provincia di Ascoli ha intercettato per la viabilità delle aree interne, come già annunciato nei giorni scorsi dal presidente Sergio Loggi.

Marcello Iezzi