Strade da sistemare, ecco il piano delle zone coinvolte

A breve saranno eseguiti i lavori di rifacimento della segnaletica stradale lungo alcune vie cittadine di Grottammare, in particolare gli attraversamenti pedonali nelle vicinanze dei plessi scolastici. Con il tempo i segnali orizzontali si sono sbiaditi è c’è la necessità di migliorare la sicurezza e la viabilità stradale. Il piano prevede il ripasso di 3 attraversamenti pedonali nel plesso della scuola Speranza; 3 nel plesso di via Toscanini; 1 in quello di via Battisti; 3 in quello di via Marche; 4 nel plesso di via Dante Alighieri. Vi sono poi ben 37 attraversamenti sulla statale Adriatica e 13 lungo la provinciale Valtesino. Dovrà poi essere realizzato lo stallo per le fermate del bus in via Mascagni. Il comando della polizia locale, che si occupa della sicurezza stradale, ha anche richiesto la fornitura di una serie di nuovi cartelli per la segnaletica con relativi supporti. I lavori sono stati affidati alla ditta GMC Strade srl di Pescara per un importo complessivo di oltre 13.500 euro. Si tratta di un primo step di interventi in attesa dell’esito del bando di finanziamento sulla sicurezza stradale, per nuovi asfalti e nuova segnaletica in varie parti della città, cui il comune ha partecipato.