"Strade dissestate e chiedono soldi"

C’è disappunto fra i proprietari di aziende che operano nella zona industriale di Monteprandone e che, a sorpresa, si sono viste recapitare mandati di pagamento da parte di Piceno Consid quali ‘corrispettivi per servizi di manutenzione delle infrastrutture consortili’. In risposta a tali preoccupazioni, l’Amministrazione comunale ha richiesto al Piceno Consid un dettagliato cronoprogramma degli interventi effettuati sinora e di quelli pianificati, ma non ancora eseguiti, al fine di ottenere una visione chiara e trasparente delle attività di manutenzione previste. È stata anche sollecitata la presentazione di un piano con le scadenze dei lavori e delle manutenzioni. "La zona industriale di Monteprandone è in stato di abbandono in molte delle aree competenti al Consorzio, tra cui la manutenzione dei fossi, delle pertinenze e la viabilità. Le strade, infatti, sono gravemente dissestate, con buche persistenti da anni, situazione che ha suscitato forti preoccupazioni tra le aziende locali – scrive nella lettera il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi – L’Amministrazione ritiene che, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del regolamento 21/2022, non sussistano i presupposti per chiedere una compartecipazione alle spese se tali interventi non sono stati eseguiti. Restiamo in attesa di un riscontro tempestivo da parte dell’Ente, auspicando una risoluzione delle problematiche segnalate per garantire il benessere e la sicurezza delle imprese operanti nella nostra zona industriale". Tra le aziende serpeggia un forte malumore. "Ci siamo rimasti molto male quando abbiamo ricevuto la richiesta di pagamento – afferma Gian Vincenzo Clerici della Gls –. L’abbiamo percepita come una forte ingiustizia, il classico esempio di macchina burocratica che blocca le nostre imprese mentre siamo tutti impegnati a resistere alla crisi. Ringrazio il sindaco Loggi e la Confindustria di Ascoli che sono interventi in nostro aiuto". Si tratta di pagamenti di una certa rilevanza nell’ordine di qualche migliaia di euro, comunque in base all’area di proprietà di ciascuna azienda. L’ultimo intervento di Piceno Consid, in un tratto di via del Lavoro, che attraversa la zona industriale di Monteprandone verso Monsampolo, risale ad agosto del 2023, quando anche il comune di Monteprandone e la Provincia di Ascoli sistemarono il manto stradale per le rispettive competenze.

Marcello Iezzi