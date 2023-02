"Strade e treni, ecco cosa serve al Piceno"

"L’obiettivo dovrà essere quello di dotarsi di infrastrutture adeguate che servano da volano per la competitività dei territori e per il loro rilancio economico e sociale visto che, in materia di dotazione infrastrutturale, il Piceno sconta una evidente arretratezza e forte squilibrio tra la costa e l’entroterra sia in termini quantitativi che qualitativi". Questo il messaggio di Confindustria Ascoli al vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi. Il presidente di Confindustria Ascoli Simone Ferraioli ha spiegato a Rixi che "è fortemente evidenziato dalle imprese il problema – di non semplice soluzione – della viabilità lungo la costa ed è prioritaria la realizzazione della terza corsia e l’arretramento, così come è necessario ammodernare anche le strade intervallive". Ad esempio la Mezzina che collega le province di Ascoli e Fermo per la quale Confindustria ritiene necessario l’adeguamento di alcuni tratti esistenti e la realizzazione di un nuovo tracciato (extra-urbana secondaria con 4 corsie) di circa 27 km. da Santa Caterina a Santa Maria Goretti, passando per Grottazzolina; e un secondo tratto di strada da realizzare dallo svincolo dell’Ascoli Mare fino a Garrufo (provincia di Teramo).

Tra le priorità indicate a Rixi, l’alta velocità nella linea Adriatica, la Ferrovia dei due mari per collegare Adriatico e Tirreno, il potenziamento delle fermate ferroviarie FrecciaRossaFrecciaBianca nel territorio delle Marche. In particolar modo la fermata del FrecciaRossa a San Benedetto per tutto l’anno (e non solo per il periodo estivo. Il vice presidente dell’Ance Marche Massimo Ubaldi ha focalizzato il suo intervenuto sulla "necessità assoluta di porre riparo alle recenti limitazioni riguardanti il Superbonus che rischiano di avere conseguenze gravissime, soprattutto per le zone terremotate". Sollecitato dall’assessore regionale Andrea Antonini sul tema dei lavori lungo la Salaria nel tratto fra Trisungo e Acquasanta, Rixi si è impegnato ad intervenire personalmente per risolvere il problema dei ritardi burocratici degli uffici del Ministero dell’Ambiente per la Dia, valutazione impatto ambientale. "Da diversi mesi stanno aspettando risposte dall’Anas che tardano ad arrivare, mentre invece – ha spiegato Antonini – sono propedeutici ai finanziamenti sul quel tratto dove servono almeno altri 200 milioni. E’ importante quindi che ci siano risposte immediate perché quel tratto di Salaria è per altro l’unico che manca al finanziamento".

