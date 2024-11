Strade groviera in Vallata. Buche profonde 50 centimetri

Strade come groviere, una condizione che diventa sempre più pericolosa. In Vallata la situazione è piuttosto difficile, lo sanno bene i clienti del Lidl, di Villa Sant’Antonio, che si vedono accogliere nell’anonima via, che conduce al negozio, da un’autentica buca, grande più di un metro e profonda più di 50 centimetri. L’abbiamo misurata, e ci chiediamo: possibile che nessuno si sia accorto della sua pericolosità, visto che ricade proprio all’incrocio tra la via e la provinciale Ancaranese? Possibile che sono sempre gli automobilisti a dovere protestare e chiedere un intervento? Non c’è nessuno che controlli la sicurezza delle strade? Per la cronaca Il resto della strada è come una fetta di groviera, piena di buche, percorrerla è come fare uno slalom. Se si lascia la via del Lidl e si riprende la provinciale Ancarnese la situazione è tutt’altro che rosea, la strada è piene di buche e avvallamenti, soprattutto all’altezza della grande rotatoria davanti al centro commerciale Firmus. Procedendo lungo l’Asse attrezzato la situazione non migliora, anche gli ingressi ai centri commerciali sono caratterizzati da profonde buche. Per non parlare della Mezzina, altro triste capitolo, nei primi tre chilometri è diventata impercorribile. Non basta mettere un cartello che indichi il pericolo o il limite di 50 all’ora, sulle strade occorrono interventi seri. Il degrado delle strade è sotto gli occhi di tutti, occorrono interventi seri e al più presto.