Strade groviera Sottopasso incriminato Decine di automobilisti con le gomme spaccate

Decine di automobilisti con le gomme spaccate e infuriati per lo stato in cui versano alcune strade cittadine. Le intense piogge dei giorni scorsi hanno reso ancora più complicata la situazione in molti punti della città dove già altre volte in passato si erano verificati dei problemi di tenuta del manto stradale. In particolare si sarebbero verificate decine di episodi nel sottopassaggio che collega via Piceno Aprutina (davanti al bazar dell’Assassino) con via del Commercio, dove ci sono grosse buche, di cui una piuttosto profonda. "Tanti cittadini si sono rivolti a noi – affermano da un’autofficina di pneumatici – per via dei tanti danni riportati dalle proprie auto in seguito al transito nel sottopassaggio ferroviario di via Piceno Aprutina. In particolare abbiamo registrato diversi casi tra lunedì e martedì, giorni in cui forse ha piovuto maggiormente". "Abbiamo avuto almeno una decina di clienti – aggiunge un altro gommista della zona – che hanno portato nella nostra officina le proprie macchine, danneggiate in seguito alla presenza di buche profonde in quel sottopassaggio".

Della cosa sono stati informati anche i vigili urbani, i quali sono prontamente intervenuti per verificare le condizioni del manto stradale ed è stato necessario coprire con del nuovo asfalto un grosso avvallamento, anche se, da quanto riferiscono alcuni utenti, la situazione sta già tornando come prima. Il punto in questione è ormai arcinoto perché in altre circostanze ha creato disagi ai mezzi in transito: veicoli più grandi come furgoni, camper, roulotte camion non riescono a passare e rimangono incastrati; in altre circostanze, è stata necessaria la chiusura del sottopassaggio a causa di allagamenti e ora si aggiunge anche la tenuta del manto stradale e la formazione di numerose buche. "Ho la gomma sinistra dell’auto spaccata – afferma un automobilista –, ho anche pensato di chiedere il risarcimento al Comune ma, da quanto ho capito, per inoltrare la domanda ci sono delle spese da sostenere e non so se mi conviene. Tra l’altro non è chiaro di chi sia la gestione in quel tratto di strada". Sembra, infatti, che il punto in questione si trovi al confine tra le zone di competenza del Comune e di quelle del Consind, il consorzio industriale, che, tra le altre cose, è incaricato della manutenzione delle strade che ricadono nelle aree commerciali e produttive della città.