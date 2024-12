Strade in pessimo stato, asfalti rotti e boom di cantieri:: "Necessari interventi, non si può continuare così"

Tutte le strade che portano ad Ascoli dovrebbero godere di maggiore attenzione, la strada Salaria, che dalla Vallata arriva ad Ascoli, tra l’altro all’ospedale Mazzoni, non dovrebbe fare eccezione. E’ una questione di sicurezza. La Salaria, in particolar modo, nel tratto all’altezza del Villaggio del Fanciullo, è in pessime condizioni, più che percorrere una strada, sembra di essere su un tratturo. Il fondo stradale è danneggiato, pieno di buche ed avvallamenti, urge un nuovo manto stradale. "Sono necessari interventi di messa in sicurezza, fondamentale un nuovo asfalto, non si può continuare a rattoppare". Lo chiedono gli automobilisti, che tutti i giorni percorrono il tratto stradale, che si dicono stanchi di questa situazione e manifestano le loro preoccupazioni. Verrebbe da chiedersi qual è la strada più sicura e comoda per arrivare nella città di Ascoli dalla Vallata?