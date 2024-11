Strade pericolose: "Qui mancano i marciapiedi"

I residenti di Piattoni a Castel di Lama puntano il dito contro i pirati della strada: "Qui – commentano – le auto sfrecciano come missili. Le strade per alcune persone sono circuiti di rally". Sono un fiume in piena i residenti, che pongono l’accento non solo contro alcuni automobilisti, ma anche contro i motociclisti. "Alcune moto, non solo di notte, ma anche nel primo pomeriggio, sembrano dei missili, abbiamo – prosegue una signora di Piattoni – le case in via Roma, che si affacciano sulla provinciale, quando li sento arrivare mi si chiude il cuore, ho sempre paura che possano scaraventarsi contro qualcosa o qualcuno. Per non parlare di notte, quando lanciano i motori a tutta birra, eppure questa strada, da Piattoni a Chiarini, sprovvista di marciapiedi, è transitata da tante persone, che a piedi raggiungono le due frazioni. Credo che ci voglia un po’ di buonsenso, attraversare il centro abitato a folle velocità è inaccettabile e rappresenta un pericolo per tutti. Qui ci vivono anziani e bambini, che attraversano continuamente". E’ veramente inaccettabile che lungo le strade cittadine gli automobilisti abbiano il piede pesante. I residenti oltre che chiedere la realizzazione dei marciapiedi, che dovrebbero collegare le due frazioni e quindi permettere di muoversi in sicurezza, visto che si sono registrati anche investimenti piuttosto gravi, chiedono anche un rilevatore di velocità. "Abbiamo più volte chiesto al Comune di posizionare dei dissuasori di velocità, ci hanno accampato una serie di giustificazioni: che la strada è provinciale e che è impossibile per via dei mezzi di soccorso. Ma nel frattempo sarebbe il caso di porre dei rilevatori di velocità utili per scoraggiare questi signori che scambiano la strada per un circuito di Formula uno".

Nella foto i carabinieri sul tratto di strada senza marciapiedi intervenuti per un investimento.

m.g.l.