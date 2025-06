Strade Provinciali. Interventi per 6 milioni. Ecco la mappa dei lavori in arrivo

La Provincia di Ascoli ha varato un massiccio programma di manutenzione straordinaria sulle strade di propria competenza per 5 milioni e 900 mila euro. Già questa mattina inizierà la bitumatura della Provinciale n. 90 Valle Castellana, che collega Ascoli a Castel Trosino, per un tratto di circa 2,3 Km. "L’Amministrazione Provinciale – scrivono dall’ente – sta intervenendo su diversi tratti, dove la pavimentazione stradale è usurata con presenza di buche e avvallamenti. Siamo in costante contatto con i Sindaci per monitorare situazioni e priorità e pianificare al meglio tempi e modalità di realizzazione". Sulla zona 1 della rete viaria provinciale sono in programma interventi di bitumatura per 500 mila euro sulle provinciali: n. 207, n. 34 e n. 89 nei territori dei Comuni di Acquasanta ed Arquata. Ulteriori 500 mila euro saranno impiegati per interventi di asfaltatura sulle provinciali n. 87 e n. 93 nei comuni di Comunanza e Force. Nella terza zona, per un importo di circa 550 mila euro, saranno attuate opere di bitumatura e ripristino del piano viabile sulle provinciali n. 179, n. 78 e n. 58, nei Comuni di Cupra Marittima e Massignano. Altri 920 mila euro serviranno per la manutenzione straordinaria sulle provinciali n. 43, n. 1 e n. 17 che attraversano i territori dei comuni di Castel di Lama, Offida e Castignano. Inoltre, su vari tratti compresi nella zona 1 si provvederà alla realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale con una spesa di circa 119 mila euro. Importanti e cospicui saranno poi gli interventi volti a rafforzamenti corticali e reti di versanti e pareti rocciose che interesseranno la provinciale n. 89 Val Fluvione nel comune di Montegallo per l’importo di 961 mila euro e la n. 24 Ascensione nel territorio di Ascoli Piceno per oltre 1 milione e 331 mila euro. Nella zona 2 del sistema viario di competenza dell’Ente, per un importo di 500 mila euro provenienti da fondi MIT, saranno realizzati lavori sulla n.181 Colleguardia, n.15 Castel di Lama, n.73 Ripaberarda, n.93 Venarottese, n.88 Valditronto e, infine, n. 220 San Martino, nei territori dei Comuni di Ascoli, Appignanoo e Maltignano, dove saranno eseguiti i lavori di livellamento del piano stradale nei tratti maggiormente avvallati con conglomerato bituminoso nonché interventi per il ripristino delle pertinenze stradali. Ulteriori 500 mila euro serviranno per sistemare le provinciali n.17 Castignanese, n.47 Montalto, n. 56 Monterubbianese, n.73 Ripaberarda, n.92 Valtesino, n.99 Porchia Maliscia, n.104 Ponte Maglio Ponte Ortezzano e n.170 Madonna Lago.

Ma. Ie.