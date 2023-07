Strade pulite dai volontari a Montefiore (Ascoli): "Premio pane e mortadella"

Montefiore dell’Aso, 30 luglio 2023 – Task force di trattori con trincia per decespugliare quasi 5 chilometri di strada pericolosa, in cambio di una colazione con pane fresco e mortadella al pistacchio. Altro che multa per i cittadini che chiudono le buche pericolose lungo le strade.

La Provincia di Ascoli, in evidente difficoltà con la pulizia delle scarpate sulle strade di propria competenza, ha ringraziato il sindaco di Montefiore dell’Aso e gli agricoltori che a loro spese hanno ripulito, con quattro passate per lato, la strada provinciale Grotti che da Montefiore dell’Aso scende sulla provinciale Valmenocchia, all’altezza del calzaturificio Imac. Questo è davvero un bell’esempio di collaborazione tra cittadini responsabili e disponibili e le istituzioni. In campo sono scese più famiglie, fra agricoltori e produttori di vino della zona che, durante il lavoro, non hanno toccato alcolici per timore di alcol test, garantisce il sindaco Lucio Porrà. All’opera sono entrati tre trattori di privati, il trattore del comune di Montefiore dell’Aso, più due mezzi di scorta per la sicurezza stradale e appoggio ai mezzi a lavoro, sotto il coordinamento del Primo cittadino.

“Abbiamo iniziato verso le 8,30 di venerdì, ricostruisce il sindaco – poi abbiamo sospeso per la colazione, verso le 10,30, poiché avevo promesso a tutti, pane, pizza, mortadella e acqua fresca. Siamo andati avanti fino all’ora di pranzo poi abbiamo ripreso il lavoro ed abbiamo finito intorno alle 17. Quella strada è stretta di suo, in forte pendenza, molto tortuosa. I residenti mi hanno chiesto di poter intervenire, così ho preso contatto con gli uffici competenti della Provincia, in particolare con il responsabile della viabilità e il responsabile di zona, che mi hanno subito autorizzato. Detto fatto. Ora la strada è meno pericolosa per tutti, residenti e automobilisti occasionali. Questo succede a Montefiore dell’Aso, finché ci sono bravi cittadini che invece di fare bla bla bla agiscono. Grazie di cuore a tutti”. Va aggiunto che il sindaco Lucio Porrà non è nuovo a queste azioni, è un sindaco operativo e l’abbiamo visto personalmente alla guida dei mezzi comunali nei momenti di difficoltà, quando ci sono frane sulle strade, quando ci sono incendi e soprattutto quando le strade comunali si riempiono di neve. Il primo a saltare sullo spalaneve è sempre lui a qualunque ora del giorno o della notte, pronto ad affiancare il dipendente del comune.

Marcello Iezzi