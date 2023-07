Strade Riaperte a Massignano, Completato l'Intervento di Ripristino dopo le Alluvioni

Strade riaperte nel comune di Massignano dopo le frane causate dalle alluvioni che hanno interessato il territorio a fine maggio e inizio giugno. Cedimenti di carreggiata che avevano interessato due strade comunali e una provinciale. L’opera più importante ha riguardato la riapertura della strada comunale che da Cupra Marittima conduce alla residenza per anziani ’Villa De Vecchis’ ed a seguire la strada comunale ’Fonte Vecchia’, in zona ’Madonnetta’. Le infiltrazioni d’acqua avevano provocato importanti sgrottamenti nel sottosuolo che hanno reso complicate anche le operazioni di ripristino dei tratti franati. "Sono appena terminate le indagini geologiche e sismiche sulla strada comunale ’Fontane’ – ha affermato il sindaco Massimo Romani - A seguito dell’esito si valuterà il tipo di intervento da realizzare per consentire la completa fruibilità del percorso". Si tratta della strada che dalla provinciale Montevarmine per Montefiore, ad ovest del centro abitato di Massignano, scende sulla provinciale Valmocchia. Vi è stato un cedimento che ora sta trascinando a valle la strada. La carreggiata, ad ogni modo, è percorribile a senso unico alternato.