Strade rovinate dopo i lavori

La posa della fibra ottica si è lasciata alle spalle una scia di strade rovinate. La denuncia arriva dai residenti del quartiere Bello sguardo Sgariglia, dove di recente sono state rattoppate le botole lungo le strade con asfalto a freddo messo senza alcuna cognizione. La segnaliamo come ci è stata rappresentata, ma il fenomeno è molto esteso. La stessa cosa accade nella confinante San Benedetto, dove arriva la stessa segnalazione per i rattoppi eseguiti lungo le strade a nord della nazionale. Ci sono cittadini che chiedono alle amministrazioni comunali come intendono superare il problema, poiché potrebbe configurarsi l’omissione dei doveri di ufficio. Gli scavi con la tecnica della "mini trincea", larghi circa 25 centimetri vanno bene, ma poi le strade vanno sistemate come previsto dagli accordi tra azienda e comuni. Non possono essere i cittadini a farne le spese in termini di disagi e non solo.