Strade sconnesse e voragini a Porto d’Ascoli

Quanto tempo occorre per rimettere in sesto gli asfalti di Porto d’Ascoli? È quanto chiede Andrea Traini all’amministrazione comunale: il consigliere meloniano, ancora una volta, focalizza l’attenzione sulla riqualificazione da attuare nelle latitudini sud della città. Una zona che viene dipinta come la ‘Cenerentola’ di San Benedetto. "Quello legato alla manutenzione delle strade – afferma Traini - è un problema atavico ma mai, come in questi ultimi anni, si sono viste tante strade dissestate nella nostra città e, più in particolare, nella zona sud". In un recente tour, il consigliere ha avuto modo di notare diversi ammaloramenti: buche e crepe che di certo non rendono agevole il transito su qualsiasi mezzo. "Basta farsi un giro per alcune vie di Porto d’Ascoli – continua Traini - per rendersi conto del totale stato di abbandono in cui versano alcune delle strade principali, tra cui via Pasubio, via Piave, via IV Novembre, via Esino, via Musone, via Carso, via Di Vittorio o via Monte Cristallo, solo per citarne alcune".

Particolare attenzione viene posta su via Pasubio, strada percorsa da migliaia di veicoli tra auto, moto, oppure camion, tir e furgoni per il trasporto di merci: "L’attuale amministrazione comunale, al momento del suo insediamento, aveva promesso che avrebbe sistemato via Pasubio nei primi cento giorni di mandato in quanto riteneva assolutamente necessario ridare decoro all’ingresso sud della città – attacca il membro di Fratelli d’Italia - Di giorni ne sono trascorsi più di mille ma di tale sistemazione non ce n’è traccia alcuna anzi, con il passare del tempo, la situazione è sensibilmente peggiorata". E ancora: "In quasi tre anni e mezzo di mandato, tranne qualche piccola eccezione, gli unici asfalti sono stati eseguiti solo nella zona centrale della città e nella parte nord della Strada Statale 16, nonostante i grandi avanzi liberi di amministrazione e nonostante il contributo di un milione di euro di Autostrade per l’Italia per quel che concerne la manutenzione della Ss16". Le risorse incamerate dalla Società Autostrade servono, va detto, proprio per rifare i 7 chilometri di Statale 16 che vanno dal confine con Grottammare alla rotonda di via San Giovanni. "Ciò denota – conclude il consigliere - la totale mancanza di programmazione e di visione gestionale di questa amministrazione comunale". A Porto d’Ascoli, comunque, il riassetto della viabilità dovrebbe includere anche l’ammodernamento di infrastrutture come il sottopasso di via Mare.

Giuseppe Di Marco