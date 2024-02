Strade sicure, iniziamo a proteggere bici e pedoni

Caro lettore,

il problema di Viale dei Pini è molto sentito tra i cittadini sangiorgesi così come lo è dall’Amministrazione Vesprini. E’ stata infatti avviata l’opera di riqualificazione del manto stradale nel tratto nord del viale anche se, come lei giustamente dice, il problema resta nel tratto sud, ed è sempre lo stesso. Quelli che lei definisce ‘disagi’ alla viabilità, sono infatti causati essenzialmente dagli apparati radicali delle piante che costeggiano la via e che crescendo, creano sporgenze e rigonfiamento dell’asfalto. Un processo naturale che causa avvallamenti del manto stradale, buche e dossi che – in alcuni tratti – costringono autisti, ciclisti e motociclisti, a fare slalom per evitare di incappare nel manto di asfalto rotto. Questi i motivi che hanno spinto l’amministrazione Vesprini ad intervenire nel tratto nord del viale e sono gli stessi che richiedono il consequenziale intervento nel tratto sud. Sono molte infatti, le segnalazioni che arrivano per le condizioni in continuo peggioramento di questo tratto, dove alle criticità del manto stradale si aggiungono quelle dei cordoli in cemento, delle aiuole e dei marciapiedi. A giudicare dal primo intervento posto in essere dal Comune, caro lettore, siamo certi che la sua segnalazione sarà presa in considerazione dagli amministratori.