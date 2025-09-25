Strade strette, cambia la viabilità. Ecco l’ordinanza del Comune

Strade troppo strette, il comune rimette mano alla viabilità. Per il momento in via sperimentale. Con un’ordinanza dirigenziale il Comando di Polizia Locale di San Benedetto del Tronto ha disposto la modifica della circolazione in alcune vie del Paese Alto. La decisione nasce dalla necessità di garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada, visto che l’attuale doppio senso di marcia su carreggiate ridotte creava situazioni di pericolo e disagio. L’intervento si collega anche alle richieste emerse durante le assemblee dei comitati di quartiere, in particolare Paese Alto e Ponterotto, che avevano segnalato criticità nella viabilità. La nuova disciplina riguarda Via A. Saffi (est-ovest), Via P. Maroncelli (nord-sud), Via Martiri di Belfiore (sud - nord) e Via A. Sciesa con due diversi sensi: nord-sud con accesso da Via dei Colli e uscita in Via P. Maroncelli e ovest-est nel tratto compreso tra Via Martiri di Belfiore e Via P. Maroncelli. In queste arterie è stato introdotto il senso unico con diverse direzioni, così da regolare meglio i flussi veicolari e ridurre le interferenze. L’ordinanza prevede inoltre l’applicazione di nuovi obblighi di svolta e precedenze, rendendo più chiari i percorsi di transito. Durante i sei mesi di sperimentazione, gli agenti della Polizia Locale vigileranno sul rispetto delle nuove regole, applicando le sanzioni previste dal Codice della Strada in caso di violazioni. La modifica della viabilità comporta anche la revoca di ogni precedente provvedimento in contrasto. Se l’esperimento dovesse produrre i benefici attesi, il Comune procederà alla stabilizzazione delle misure.