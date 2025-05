Stradina dell’area Brancadoro, battaglia al Tar

La querelle sul sentiero tra la Statale 16 e viale dello Sport finisce in tribunale. Il 22 aprile è stato notificato al comune ricorso dinanzi al Tar Marche da parte della Sideralba, proprietaria dell’area Brancadoro e della stradina che la attraversa. Stradina che era stata chiusa e che è successivamente stata oggetto di un accesissimo dibattito in consiglio comunale, visto che quel tratto è utilizzato, da tempo immemore, da studenti e tifosi della Samb per recarsi al ‘Guastaferro’ e allo stadio ‘Riviera’. L’azione ha per oggetto la richiesta di annullamento della delibera di giunta 363 del 2004, nella parte in cui ha approvato la relazione generale, redatta dal tecnico incaricato dall’ente, e recante la classificazione di strade comunali e dei relativi allegati, in particolare della scheda di rilievo della strada numero V-4. La società ricorrente si oppone a questa deliberazione e, di conseguenza, alla comunicazione risalente al 18 febbraio scorso, con cui l’area gestione del territorio ha avviato la procedura di annullamento in autotutela della Scia presentata da Sideralba il 17 giugno 2024: documento propedeutico alla realizzazione di porzioni di recinzioni, inclusi due cancelli per la chiusura della strada.

Dal canto suo il comune si oppone al ricorso e si costituisce in giudizio per ottenere la conferma degli atti impugnati, dando mandato all’avvocatura comunale di difendere l’ente. Ma cosa dice la delibera del 2004? L’atto, come spiegato nel consiglio comunale del 22 febbraio, ratifica un lavoro di classificazione delle strade comunali, da cui emerge che la suddetta strada ha una funzione di collegamento ed è ad uso pubblico. La delibera però emergeva a febbraio mentre, a una prima ricognizione, la realizzazione di due cancelli carrabili era risultata ammissibile. Una volta emersa la delibera, però, il comune ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela della Scia, un iter che, si disse, sarebbe arrivato a conclusione entro 30 giorni. Sempre a febbraio i rappresentanti legali di Sideralba presentavano richiesta di accesso agli atti relativi a tale procedimento, e contestualmente partiva un contraddittorio fra le parti. Della questione, va ricordato, si è occupata Luciana Barlocci. La consigliera la portava all’attenzione dell’assise, ribadendo con forza che la strada era ad uso pubblico, a prescindere dall’esistenza o meno di una servitù trascritta. Sul punto, dopo il duro confronto andato in scena nei mesi scorsi, il clima non si è affatto disteso.

Giuseppe Di Marco