Strage di Rigopiano, un Appello per la giustizia

Attendono giustizia i familiari delle vittime della strage di Rigopiano avvenuta il 18 gennaio 2017. In quel tragico giorno morirono anche Marco Vagnarelli e Paola Tomassini, la coppia di Castignano che si era recata nella struttura alberghiera a Farindola, in provincia di Pescara, che fu seppellita da una valanga di neve. Erano lì per trascorrere quella che doveva essere una vacanza felice ed invece è stata la loro fine. Marco lavorava alla Whirpool di Comunanza mentre Paola, originaria di Montalto, in un autogrill sull’A14, nel territorio di Grottammare. Castignano li ricorda ogni anno nel corso di una cerimonia. A distanza di ormai sette anni da quel giorno maledetto nel quale morirono 29 persone, ieri è iniziato il processo di secondo grado davanti alla Corte d’Appello de L’Aquila. A proporlo è stata la Procura di Pescara, che ha impugnato la sentenza emessa dal gup del capoluogo adriatico a febbraio scorso relativamente a tutte le posizioni per le quali era stata chiesta la condanna in primo grado e per cui c’è stata assoluzione. All’appello della magistratura si sono uniti i familiari delle vittime, costituitisi parte civile. Dopo la relazione del presidente Aldo Manfredi, i pubblici ministeri Annamaria Benigni e Massimo Papalia ieri hanno chiesto la condanna per tutti i 30 imputati per pene complessive a 151 anni di carcere, così come erra avvenuto in primo grado quando il procedimento davanti al gup di Pescara si era concluso con cinque condanne e 25 assoluzioni. In particolare, erano stati condannati il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, a due anni e otto mesi di reclusione, il dirigente del settore viabilità della Provincia di Pescara e il responsabile del servizio viabilità dell’ente, Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio (tre anni e quattro mesi di reclusione ciascuno), l’ex gestore dell’albergo della Gran Sasso Resort & Spa, Bruno Di Tommaso, e Giuseppe Gatto, redattore della relazione tecnica per l’intervento sulle tettoie e verande dell’hotel (sei mesi di reclusione). Assolti in primo grado, tra gli altri, l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, l’ex presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco e soggetti appartenenti a varie istituzioni, Regione, Provincia, Comune e Prefettura. Cadenzato anche il calendario delle udienze. Il 13 dicembre prenderanno la parola le parti civili appellanti, a seguire gli imputati appellanti che avranno a disposizione anche le udienze successive del 20 dicembre, dei giorni 10, 12, 17, 24, 26 e 31 gennaio e del 7 febbraio 2024. La sentenza è attesa per il 9 febbraio.

p. erc.