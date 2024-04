’Stragi, Banditi e povertà’. Gentili in piazza dell’Unità

Sabato alle 18, nella sala riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi, con il patrocinio del comune di Monteprandone, la collaborazione di Avis Monteprandone ed altre associazioni ed entii, l’associazione Alchimie d’arte presenterà la scrittrice Maria Monica Gentili, e il suo primo romanzo, storico ’Stragi, Banditi e povertà...storia di un padre’ edizione Artestampa. La Gentili, insegna nel liceo classico ’S. Grattoni’ di Voghera. Ha scritto: In viaggio con gli antichi, per i tipi della Nuova Itali ed ha collaborato alla revisione di grammatiche latine e alla redazione di opuscoli di approfondimento e potenziamento della lingua latina per la casa editrice Le Monnier. L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti e Enrica Consorti. La voce recitante sarà Maria Trizio, esporranno Daniele Merli e Laura Nardinocchi. Ingresso gratuito