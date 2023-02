Stranieri a caccia di case nel borgo: "Ora potenziare i servizi di vicinato"

Il Comune di Montefiore, con circa 2mila abitanti, in questi giorni è arrivato alla ribalta regionale ed oltre, poiché definito "Comune più appetibile delle Marche da parte dei turisti". Per la piccola località dell’immediato entroterra si prospetta un futuro molto interessante. In questi ultimi mesi nel centro storico, che fa parte del Club dei "Borghi più belli d’Italia", c’è un interessante movimento di persone a caccia delle case disabitate, che sono da ristrutturare. C’è anche di più, sembra che vi sia in corso una trattativa importante per la realizzazione di attività turistiche ricettive di elevato valore che andrebbe a qualificare l’intero territorio, poiché significherebbe portare a Montefiore un turismo di élite. Una buona nuova, ovviamente, che il sindaco Lucio Porrà commenta con grande soddisfazione. "Sono notizie che riempiono di gioia me e tutti i montefiorani. Significa che il nostro comune è vivo, che stiamo andando verso la strada giusta con il lavoro che portiamo avanti da anni. Anche le attività commerciali del centro storico hanno questa sensazione positiva e stanno investendo. Dobbiamo portare avanti lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali – aggiunge Porrà – Dalla Regione Marche abbiamo ottenuto circa 70 mila euro di finanziamenti a fronte degli investimenti, per altrettanto valore, sostenuti dai titolari di bar, pizzerie, negozi di alimentari, ecc. In questo caso l’amministrazione comunale ha svolto un ruolo di garanzia dell’intera operazione. Insomma il nostro centro storico è vitale ed i commercianti stanno investendo in prospettiva turistica a breve e medio termine, ma anche per migliorare il servizio ai residenti". Montefiore si trova ad oltre 10 chilometri dal primo centro costiero, dove trovare supermercati ed una ventina di chilometri dal primo centro commerciale, per cui puntare sulle attività locali del centro storico è un’azione decisiva.

Marcello Iezzi