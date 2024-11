Stranieri irregolari nei campi, denunciati i titolari di due ditte agricole

Si fa sempre più complicata la situazione nelle aziende agricole che impiegano persone straniere. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno, in collaborazione con il comando Provinciale di Fermo, hanno intensificato i controlli per contrastare le pratiche illecite legate all’applicazione del cosiddetto Decreto Flussi 2024. Le operazioni, mirate a prevenire e reprimere fenomeni di sfruttamento del lavoro e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, hanno portato alla luce diverse irregolarità. In un’azienda agricola di Montefiore dell’Aso, i controlli ispettivi hanno rivelato gravi irregolarità.

I titolari dell’impresa, un uomo di 56 anni di origine bangladese e una donna italiana di 60 anni proveniente dalla provincia di Napoli, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Fermo per diversi reati. Tra le accuse figurano sostituzione di persona, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo quanto emerso, i due avrebbero inserito, abusivamente, 11 istanze per l’ingresso di altrettanti lavoratori stranieri, sfruttando il meccanismo previsto dal Decreto Flussi. In un’altra operazione, questa volta in un’azienda agricola di Grottazzolina ha portato a scoprire analoghe irregolarità. E’ il caso di dipendente di 48 anni, cittadino marocchino, che avrebbe agito all’insaputa della titolare dell’azienda, inserendo in modo fraudolento 20 domande per l’ingresso di lavoratori stranieri. L’uomo è stato denunciato per reati uguali a quelli contestati ai due proprietari dell’azienda di Montefiore dell’Aso, tra cui sostituzione di persona e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La titolare dell’azienda, ignara delle azioni del dipendente, ha sporto querela contro il cittadino marocchino.

Ma. Ie.