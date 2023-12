Strappati, concerto in Svizzera

L’Istituto italiano di cultura di Zurigo e la Romisch - Katholische Kirche im Aarau (Svizzera) hanno proposto in prima assoluta un recital per Tuba tenuto dal solista Gianmario Strappati, insegnante presso la scuola di musica di Massignano. Un viaggio tra Mozart, Brahms, Bizet, Korsakov, Rossini, Bellini ed altri per Tuba e pianoforte. Numerosi gli applausi e le richieste di bis da parte del pubblico che ha accolto con grande interesse le performances dell’artista, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo, docente del Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Ravenna. Gli organizzatori, il pubblico e la comunità italiana hanno partecipato all’evento esprimendo grande considerazione per l’attività concertistica internazionale di Gianmario Strappati che da anni propone la musica italiana e il messaggio di Missioni Don Bosco nei numerosi recital e concerti in tutto il mondo.