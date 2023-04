Strappati i manifesti elettorali

In campagna elettorale, si sa, c’è sempre qualcuno che dimentica le regole della civiltà e della democrazia. E così, nelle ultime ore, a Castel di Lama sono stati strappati i manifesti del candidato sindaco Francesco Ciabattoni. Complice il buio, c’è stato chi si è dato da fare per strappare o deturpare i manifesti esposti nelle bacheche elettorali, che invitavano gli elettori a scegliere la lista ‘Insieme a noi’. Un gesto che ha suscitando la reazione, giustamente irritata, degli esponenti della lista. Gesti stupidi e vandalici che stanno caratterizzando la campagna elettorale, che comunque dimostrano la mancanza di rispetto e d’intelligenza. Anche il candidato della lista del sindaco uscente Mauro Bochicchio ‘Avanti così’ Stefano Falcioni è stato attaccato con un striscione issato sempre durante la notte, un comportamento davvero deprecabile, che qualifica chi li compie e che Castel di Lama non merita.

m.g.l.