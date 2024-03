Strappati protagonista in Albania, dai concerti alla masterclass a Tirana

Nei giorni scorsi il concertista Gianmario Strappati ha tenuto una masterclass e alcuni concerti in Albania, ospite dell’Università delle Arti di Tirana e dell’Albanian Brass Festival. Accompagnato dall’Archidea String Quartet (musicisti dell’orchestra della Radiotelevisione Nazionale), il solista, che insegna al conservatorio ’G. Verdi’ di Ravenna e nella scuola di musica di Massignano, nell’arco di una settimana in Albania, si è esibito in uno straordinario recital presso la Sala Cesc Zadeja dell’Universiteti i Arteve alla presenza del direttore, del corpo docente e dei numerosi studenti, con una partecipazione di pubblico sold out. Giammario Strappati, ambasciatore di missioni don Bosco per la musica nel mondo, è già atteso per la prossima settimana a Napoli dove terrà un recital per Tuba e archi, a ricordo dei 20 anni dalla scomparsa di Annalisa Durante, associazione della quale lo stesso ne è testimonial.