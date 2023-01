Strappelli chiede i domiciliari

Chiede di uscire dal carcere Maurizio Strappelli, il 60enne ascolano arrestato il 10 dicembre 2022 perché accusato di aver sottoposto ad abusi sessuali una ragazzina fra il 2014 e il 2016, periodo in cui la giovane ascolana aveva fra 14 e 16 anni, ed era dunque minorenne. Per questo il suo legale, avvocato Paolo Massicci ha presentato un ricorso alla Corte di Cassazione dopo che a metà gennaio il tribunale del Riesame di Ancona ha respinto la richiesta di revoca dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti su richiesta della Procura che lo accusa di atti sessuali su minore, violenza sessuale e minacce nei confronti della ragazza. Strappelli si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Piacenza dove è stato trasferito poco prima di Natale.