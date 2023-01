Strategia rifiuti zero, apre a Cupra il nuovo ’Ecosportello’

Sabato prossimo a Cupra Marittima, con inizio alle 10, nei locali del Comune, in piazza della Libertà è in programma un evento per l’apertura del nuovo ’Ecosportello’ organizzato dal Comune insieme all’associazione Marche a Rifiuti Zero e PicenAmbiente. L’amministrazione comunale ha aderito, fin dal 2017, alla Strategia Rifiuti Zero, finalizzata a raggiungere alcuni semplici ma rilevanti obiettivi: ridurre l’impatto sulla natura delle attività dell’uomo, potenziare la raccolta differenziata, evitare aumenti di spese eccessivi per la gestione dei rifiuti e sensibilizzare ed educare i cittadini con particolare attenzione ai giovani. Nell’ambito di questo progetto la raccolta differenziata ha raggiunto in questi anni il 70.6%. Sono state organizzate attività di educazione ambientale per le scuole e i cittadini e nel 2018 è stato avviato il progetto Cupra per l’ambiente, rivolto agli esercizi commerciali che si impegnano a ridurre i rifiuti e gli imballaggi, sottoscrivendo un disciplinare di buone pratiche.