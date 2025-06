Stravolta la viabilità in centro

Automobilista avvisato, mezzo salvato. La viabilità, in centro, verrà stravolta per almeno tre settimane. Domani, infatti, cominceranno alcuni lavori stradali e verrà chiusa al traffico via Lungo Castellano Sisto V. Si tratta di interventi di ripristino che fanno seguito a quelli di asfaltatura effettuati nei mesi scorsi. I residenti e i titolari di passi carrabili di via Lungo Castellano Sisto V e delle vie adiacenti, comunque, potranno raggiungere le zone interdette, nei tratti non interessati dai lavori, attraverso percorsi alternativi, secondo le modifiche alla viabilità che verranno di volta in volta introdotto. C’è, però, anche una buona notizia: durante i weekend, infatti, il transito veicolare in quella zona sarà regolarmente garantito a tutti gli utenti.

La prima fase dei lavori interesserà il tratto da via D’Azeglio a Rua dei Marsi, dalle 8 di domani mattina alla serata di venerdì. Sarà interdetta la viabilità ma anche vietata la sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati. Dovrà comunque essere garantito il transito veicolare in via D’Azeglio. Previsto l’obbligo di svolta a destra (eccetto residenti e titolari di passi carrabili) all’intersezione con via Lungo Castellano Sisto V per tutte le provenienze da via Pacifici, mentre l’obbligo di svolta a sinistra (eccetto residenti e titolari di passi carrabili) all’intersezione con via Pacifici per tutte le provenienze dal ponte di Porta Cartara. Verrà inoltre istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di Lungo Castellano Sisto V che va dall’intersezione con via dei Marsi a via di Porta Torricella, al fine di consentire l’ingresso e l’uscita dei residenti e titolari dei passi carrabili lungo la via, in piazza San Gregorio e nelle vie limitrofe.

La seconda fase dei lavori interesserà il tratto compreso tra via D’Azeglio e l’Università di Architettura. Dalle 8 di lunedì 30 giugno alle 20 del 4 luglio sarà interdetta la viabilità veicolare e vietata la sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati. La terza e ultima fase, prevista dalle 8 del 7 luglio alle 20 dell’11 luglio, interesserà il tratto da Rua delle Mura fino all’intersezione con via Pacifici. Anche in tal caso sarà interdetta la viabilità veicolare e vietata la sosta.

Matteo Porfiri