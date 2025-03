Street Food a Monticelli. Un weekend all’insegna della cucina internazionale

La nona tappa della 9ª edizione dell’International Street Food 2025, la più importante manifestazione di questo tipo in Italia, prenderà il via venerdì alle 18 in Largo Martiri delle Foibe a Monticelli e si concluderà domenica a mezzanotte. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo e con il patrocinio del Comune. Questa iniziativa, dedicata al cibo di strada di alta qualità, ha già conquistato un ampio pubblico e toccherà oltre 200 tappe in tutta Italia, fino alla fine di novembre 2025. Il ricco calendario di eventi attraverserà il Paese, offrendo l’opportunità di assaporare le migliori specialità italiane e internazionali, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità.

I truck e gli stand più rinomati d’Italia, con il loro eccellente cibo di strada, accoglieranno i visitatori, presentando cucine internazionali e autentiche tradizioni gastronomiche regionali provenienti da ogni angolo d’Italia. Sarà possibile gustare la cucina messicana, la paella, gli arrosticini, la cucina romana, la cucina greca, le bombette pugliesi, la cucina argentina, il kurtos ungherese, la cucina siciliana, la pasta mantecata, la pizza fritta, hamburger di Angus, le ‘tette della monaca’. Saranno presenti anche birrifici artigianali italiani, europei e internazionali, per accompagnare le prelibatezze gastronomiche. Questa edizione è partita con grande slancio, forte del successo ottenuto nella precedente.

"Siamo giunti al nono anno di una manifestazione che, con passione e dedizione, anima paesi e città di tutta Italia, portando il meglio dello street food nazionale e internazionale – ha dichiarato Alfredo Orofino – L’International Street Food non è solo un evento gastronomico, ma una vera e propria celebrazione del cibo di strada in tutte le sue forme, unendo tradizione e innovazione. Anche in questa edizione, abbiamo introdotto nuove proposte e arricchito il programma con novità pensate per soddisfare i gusti e le aspettative dei nostri visitatori. Grazie alla partecipazione di food truck, chef e artigiani del gusto, l’evento diventa un punto di incontro tra culture diverse, promuovendo la convivialità e la scoperta di nuovi sapori. Il nostro obiettivo – ha concluso l’organizzatore – è quello di offrire un’esperienza unica, in grado di coinvolgere persone di tutte le età, dagli appassionati di gastronomia ai curiosi che vogliono lasciarsi sorprendere da nuove combinazioni di sapori".

Valerio Rosa