’Street Love’, promozioni e iniziative nelle attività

Il cuore di San Benedetto batte per la festa degli innamorati con l’iniziativa ’Street Love’. Si tratta di una serie di attività che fino al 14 febbraio trasformerà Viale De Gasperi in un "percorso romantico e coinvolgente". Per una settimana, negozi e locali della zona offriranno promozioni speciali e decoreranno le loro vetrine con allestimenti a tema, creando un’atmosfera suggestiva per cittadini e visitatori. L’iniziativa, promossa dai commercianti della via, non è una novità per San Benedetto. Già in passato, durante il periodo natalizio, erano state organizzate attività simili per incentivare lo shopping locale, mentre in altre occasioni eventi di questo tipo sono stati dedicati a scopi benefici.

"Anche questa volta – spiegano gli organizzatori – l’obiettivo è duplice: celebrare San Valentino animando la città e al tempo stesso dare slancio al commercio sambenedettese, in un periodo ancora segnato dalle difficoltà economiche". Uno degli elementi più attesi è la lotteria di San Valentino: ogni acquisto effettuato nei negozi aderenti permetterà ai clienti di ricevere un biglietto per l’estrazione finale, prevista il 14 febbraio alle 19. Il vincitore potrà usufruire di un buono acquisto da 300 euro, da spendere nelle attività che hanno partecipato e dato vita all’iniziativa. L’ultima giornata dell’evento sarà resa ancora più speciale dalla presenza di artisti di strada e dalla performance della Oversoul Street Band, grazie alla collaborazione tra l’agenzia ArteViva e il Comune di San Benedetto. "La musica e gli spettacoli dal vivo – continuano gli organizzatori – accompagneranno la serata, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente per chi deciderà di passeggiare lungo il viale". I commercianti coinvolti esprimono soddisfazione per questa iniziativa, che si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione dell’area centrale della città di San Benedetto.

"Vogliamo rendere viale De Gasperi un punto di riferimento per gli eventi collegati al commercio locale", spiegano gli organizzatori, sottolineando come queste attività possano rafforzare il legame tra la comunità e le realtà commerciali del territorio. Come detto l’iniziativa si pone sulla scia di quanto vissuta in occasione delle festività natalizie quando si era dato vita ad una vera e propria campagna di marketing che ha visto numerose attività in rete. Una collaborazione che aveva portato anche al finanziamento delle luminarie lungo le strade.

Emidio Lattanzi