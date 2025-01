Strisce pedonali illogiche e semafori ’ballerini’

La viabilità rivierasca, in particolare nella zona centro-nord, offre a volte spunti degni di un romanzo dell’assurdo. Tra semafori pedonali dalle lanterne ballerine e strisce pedonali che sfidano la logica, i residenti si trovano talvolta in un paesaggio urbano che a volte sembra più un’opera di Salvador Dalì che una rete stradale.

Un esempio lampante è il semaforo pedonale all’incrocio tra la Statale 16 e via Botticelli. La lanterna pedonale sul lato nord ogni tanto viene ruotata di 90°. Colpa del vento? Di un vandalo con inclinazioni artistiche? Il mistero resta, ma il risultato è che i pedoni provenienti dalla chiesa di San Filippo Neri si trovano davanti a due semafori che indicano l’opposto: uno rosso, l’altro verde. Per lo stesso percorso. Attraversare è un’esperienza al cardiopalma, un vero test di fiducia nella sorte.

Non meno surreali sono alcune situazioni legate alle strisce pedonali. Dopo anni di segnalazioni, quelle di corso Mazzini che finivano contro un muretto sono state finalmente spostate in un punto con uno scivolo. Ma non è tutto risolto: poche centinaia di metri più a nord, le strisce all’incrocio tra via D’Annunzio e la Statale iniziano in un’aiuola spartitraffico e terminano contro un altro muretto. Stessa storia in via Marsala: qui le strisce partono da uno scivolo di un garage e finiscono contro il cordolo di un marciapiede. A pochi metri, un altro scivolo perfettamente utilizzabile resta inspiegabilmente escluso dall’attraversamento pedonale.

Non va meglio sul ponte dell’Albula, dove il cantiere attuale ha trasformato il doppio senso provvisorio in un campo minato per gli automobilisti, vista l’assenza di spartitraffico adeguati. Per non parlare del caos serale tra via della Liberazione e via Santa Lucia, complice un’attività commerciale molto frequentata. Anche qui, il traffico sembra gestito più dal caso che da regole.

Emidio Lattanzi