Dalla Striscia ad Ascoli, la ginecologa Baiocchi “A Gaza morte e paura, ma la vita è più forte”

Ascoli Piceno, 3 settembre 2025 – Raffaella Baiocchi, ginecologa ascolana e dirigente Emergency a Gaza, è appena tornata dalla Striscia. Come già accaduto, anche quando si trova a casa, racconta quello che ha visto e non lascia calare l’attenzione su quello che accade in quella parte sventurata di mondo.

Dottoressa Baiocchi, che ferie sono le sue? Come si fa a passare da un ospedale di una zona di guerra alla quotidianità della tranquilla provincia?

“Sono in ferie fino alla fine di settembre e sì, penso che mi riposerò. Ascoli è una nicchia, nella sua bellezza e nella sua lontananza da questo tipo di realtà. È come guardare la vita da lontano”.

Lei è stata in posti difficilissimi come l’Afghanistan, e oggi è reduce da Khan Yunis, dove tornerà presto. Che cosa dicono i suoi familiari delle sue scelte di vita?

“La prima volta che sono stata a Gaza l’ho detto a mia madre solo quando sono tornata. Lei è una persona che non segue le news in continuazione, e proprio grazie a lei ho capito che la sensibilità sta cambiando. La prima volta mi ha parlato di israeliani che si difendevano da attacchi di barbari, oggi sono i palestinesi ad essere visti come vittime”.

Perfino ad Ascoli si vedono bandiere palestinesi alle finestre.

“Sì, ed è importante, anche se attualmente a Gaza non si parla di futuro. Si continua a vivere però. Chi molto male, chi maluccio. La prima volta che sono stata a Gaza a Khan Yunis era luglio, in quel periodo c’era il controesodo perché il temporaneo cessate il fuoco pareva durasse. E la clinica in cui io lavoro è in un’area agricola, dove ci sono, o meglio c’erano, serre e agricoltori. La struttura era già in piedi, noi ci siamo occupati principalmente di reclutare i medici, c’era poco movimento. Quando sono tornata due mesi fa, c’era l’inferno in terra”.

E come si fa ad alzarsi la mattina e lavorare all’inferno?

“Si fa, si fa e basta. A Gaza si piange parecchio, manca tutto e siamo tutti terrorizzati. Due giorni dopo la mia partenza un drone ha raso al suolo la palazzina di fianco a dove vivevamo, per dire. Ma si ride anche”.

In che senso?

“Lo so che può sembrare strano, ma la vita ha una sua forza che continua anche sotto le bombe, nonostante tutto. Come ginecologa ho tante richieste di contraccettivi, ma ci sono anche tante donne che partoriscono, tanti bambini che vengono al mondo. I miei colleghi si fidanzano e si sposano. La vita prosegue, e noi con loro”.

Che rapporto ha con i suoi colleghi palestinesi?

“La prima volta, quando sono ripartita, ci siamo salutati affettuosamente, ma con una stretta di mano. È un paese islamico, cerco sempre di essere rispettosa e non mi avvicino mai per prima. Quando mi hanno visto tornare mi hanno abbracciato, mi hanno guardato con degli occhi che volevano dire ’ma allora ci hai capiti, sei di nuovo qui, non fai solo chiacchiere’”.

Secondo lei in Occidente si fanno troppe chiacchiere e pochi fatti? Gli attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla stanno rischiando in prima persona.

“Penso che il loro sia un grande atto di coraggio, un forte gesto simbolico. Diciamo che c’è tanto sdegno, anche qui ad Ascoli. Ma delle persone con cui ho parlato, anche in modo appassionato, di quanto accade a Gaza, solo una è andata a una manifestazione a Roma. Non dobbiamo fare tutti i dottori in zone di guerra, basta appendere una bandiera, scendere in piazza. Esserci. L’importante è non dire ’tanto a che serve’. È la cosa peggiore che possiamo fare al nostro mondo”.