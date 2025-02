Striscione a scuola, è polemica

Polemica, in città, per lo striscione comparso ieri mattina davanti al liceo scientifico, sul quale c’era scritto ‘Antifascismo = mafia’, con un logo riconducibile a quello del Blocco Studentesco. Striscione, poi, che è stato fatto immediatamente rimuovere dal dirigente scolastico dell’istituto, ma che ha fatto ugualmente discutere. "E’ un’offesa grave alla memoria storica e ai valori della democrazia – commenta, con amarezza, il segretario provinciale del Pd Francesco Ameli –. L’antifascismo, simbolo di una lotta coraggiosa contro la dittatura e l’oppressione, ha unito il Paese in momenti critici coinvolgendo liberali, repubblicani, socialisti, comunisti e cattolici. Associarlo alla mafia, fenomeno criminale basato su violenza, estorsioni e illegalità, equivale a falsare il significato di un impegno civile e politico che ha difeso la libertà e i diritti umani con sacrificio e coraggio. Esporre un tale messaggio davanti a una scuola superiore è particolarmente grave. In un contesto educativo, dove i giovani stanno formando il proprio senso critico e la loro identità civica, si rischia di instillare una visione distorta della realtà. Questo accostamento ingannevole non solo banalizza il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà, ma alimenta anche una retorica divisiva finalizzata a fini politici manipolatori, travisando un valore storico che ha rappresentato il pilastro della nostra identità democratica – conclude Ameli –. Spero che l’istituzione scolastica si attivi con attività volte a ribadire il ruolo dell’antifascismo così come tutti coloro che hanno combattuto e combattono contro le mafie, come baluardo imprescindibile di una lotta per la giustizia e la libertà".

Matteo Porfiri