Caso dello striscione antifascista, tensione in consiglio. La comandante dei vigili: “Ecco perché siamo andati”

Ascoli, 1 maggio 2025 – Delle minacce ricevute il sindaco Marco Fioravanti ne ha parlato anche nel corso del consiglio comunale che si è svolto ieri mattina. Una seduta caratterizzata da momenti di grande nervosismo perché sui banchi della sala della Ragione sono arrivate due interrogazioni urgenti riferite agli striscioni comparsi in città in occasione del 25 aprile.

La comandante dei vigili Patrizia Celani; a destra, lo striscione esposto da Lorenza Roiati davanti al suo forno il 25 aprile

Da un lato la minoranza, guidata dal capogruppo Francesco Ameli, che ha chiesto lumi su come sono andate effettivamente le cose in merito all’identificazione della fornaia Lorenza Roiati di piazza Arringo, da parte delle forze dell’ordine, per aver affisso l’ormai celebre lenzuolo antifascista. Dall’altro la maggioranza, invece, che con l’interrogazione urgente della consigliera Emanuela Marozzi ha chiesto all’opposizione di essere solidale con il primo cittadino dopo lo striscione esposto dal Collettivo Caciara nei suoi confronti a colle San Marco, durante le celebrazioni del 25 aprile. Striscione che recitava: “Fioravanti, cosa sei salito a fare? Tu la Resistenza non puoi onorare”.

Il consiglio, allora, è stato condito da diversi ‘botta e risposta’, alla presenza anche di numerosi cittadini. Ameli, in particolare, ha chiesto al sindaco se i controlli nei confronti della Roiati siano avvenuti in conformità alla legge e per quale motivo si sia presentata, al forno di piazza Arringo, la polizia locale in borghese. A rispondere, però, è stata la comandante Patrizia Celani.

“Ogni anno, il 25 aprile il nostro servizio è rafforzato – ha spiegato quest’ultima –. Siccome le altre pattuglie erano impegnate in altre postazioni, è intervenuta quella in abiti civili, come previsto dal regolamento della polizia municipale. Il tutto, ovviamente, dopo che avevo ricevuto personalmente la segnalazione su una presunta affissione abusiva a piazza Arringo. La domanda ‘se ne assume la paternità’, rivolta dall’agente alla Roiati, serviva solo per capire se l’affissione fosse opera di ignoti. Quando si espone qualcosa su pubblica via, seppur su un palazzo privato – ha concluso la Celani –, occorre sempre accertare gli autori del gesto”.

Ameli, poi, ha attaccato il sindaco per non aver espresso vicinanza alla stessa Roiati. “In merito allo striscione esposto a San Marco nei miei confronti – ha proseguito invece Fioravanti – tengo a precisare che sono il sindaco di tutti. Quello è stato un messaggio intimidatorio contro le istituzioni ed è inaccettabile. Ma io non ho paura di nessuno, vado avanti a testa alta”. Stoccata anche a Matteo Ricci, presente in città il 26 aprile. “E’ venuto per strumentalizzare quei ragazzi e quelle ragazze che stavano manifestando, a loro va la mia solidarietà”, ha detto Fioravanti. Il sindaco ha aperto alla richiesta della minoranza di istituire un ‘Museo della memoria per la Resistenza ascolana del 1943’.